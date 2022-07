Giovani pescatori sammarinesi in evidenza a Bellaria

Al molo di ponente di Bellaria Igea Marina si è disputata una gara per bambini da 6 a 16 anni organizzata dell’omonimo Circolo Nautico. In gara anche la Federazione Sammarinese con 4 atleti, Mattia Cecchetti, Nicoló Franci, Gabriel Roman e Alessio Conti. Gabriel Roman ha vinto la categoria 10/11 anni mentre Nicolò Franci si è classificato al 3^ posto. Vittoria anche per Alessio Conti che ha primeggiato nella categoria 13/14 anni e con 7 catture, è risultato il miglior nella graduatoria assoluta. Al Lago di Faetano, invece, si è disputata la prima prova del Campionato Sammarinese “Promozionale”. Nel Settore A, vittoria per Lino Giardi davanti a Cristian Donati, Terzo posto per Arduino Frisoni. Nel Settore B, successo per Sergio Scarponi davanti a Paolo Negri e Marco Scarponi.