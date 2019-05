Giro d'Italia: San Marino si prepara all'appuntamento dell'anno

San Marino si colora di rosa in omaggio al Giro d'Italia, tutta la Repubblica respira l'evento a pieni polmoni nonostante continui imperterrito il maggio novembrino. Sono diverse le vetrine ispirate al Pirata Marco Pantani. C'è chi ha allestito interamente la propria, con sculture di livello con impressi i nomi dei vincitori della tappa di San Marino. Vasi, palloncini, fiori, le strade del centro storico profumano di rosa. All'interno di una gioielleria la storica “Bianchi” con una bici del genere trionfava Fausto Coppi. Arriva la Rai con il furgonato bianco da piazzare in maniera strategica nel cuore della Repubblica. Domani sarà anche “Repubblica Day” con copertura mediatica senza precedenti. L'ultima volta del Giro a San Marino i social non esistevano ancora. Tra le tante iniziativa non poteva mancare la mostra dedicata al Pirata. Ed ancora. Questa mattina l'arrivo a San Marino del “ Giro di Paola” Laureata in Economia e Commercio, viaggiatrice zaino in spalla e sportiva da sempre, quando nel 2012 ha dovuto chiudere la sua azienda si è reinventata decidendo di fare il giro del mondo in bici per battere il Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo. Paola Gianotti da un paio di anni anticipa giorno per giorno l'arrivo del Giro stesse tappe, percorso e difficoltà ma un giorno prima, all’ insegna della promozione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale con la campagna “Io Rispetto il Ciclista”. Questa mattina puntualissima alle 11.30 il suo arrivo con la scorta sulla stradone.