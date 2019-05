Giro del Monte: oltre 500 le pre-iscrizioni per l'evento in concomitanza con la 'Notte bianca'

Intervista a Samuele Guiducci, presidente della Track&Field

Tutto pronto per il giro del monte 2019, sono già oltre 500 le pre-iscrizioni per la podistica in programma sabato 25 maggio con partenza alle ore 19. Il percorso resta identico alle altre edizioni, 7 chilometri con partenza e arrivo allo stradone (Porta del Paese). L’organizzazione ha messo a disposizione gli spogliatoi della palestra di fonte dell’ovo ( trasporto con navetta) per dare la possibilità agli atleti di fare una doccia e poter partecipare alla cena sotto le stelle successiva al Giro del Monte. L’università di San Marino ha programmato per il 25 maggio la notte bianca: spettacoli, concerti e dj set accompagneranno l’evento Giro del Monte