GiroE, a San Marino la partenza della tappa 11

Poco dopo mezzogiorno, da Piazzale Lo Stradone è partita l'undicesima tappa del Giro-E 2020. La kermesse ciclistica, composta da 20 tappe, ha come protagonista la bicicletta a pedalata assistita e affianca il percorso del Giro d’Italia sulle stesse strade e nelle stesse date. Il gruppo di sette squadre, con in testa i Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi, è partito alla volta di Cesenatico, arrivo di una tappa da 72,5 km. Presenti anche alcuni grandi ex del ciclismo italiano, come Francesco Moser e il due volte vincitore del Giro d'Italia Gilberto Simoni.