Gli Italiani Estivi Assoluti con dedica a Glauco Sansovini

Nuoto pinnato

Un grande week end di Nuoto Pinnato con San Marino capitale per i Campionati Italiani Estivi Assoluti che hanno portato al Multieventi circa 300 atleti. Numeri importanti per una manifestazione organizzata per la prima volta in Repubblica dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Federazione Italiana. Trentasette le squadre provenienti da ogni angolo della penisola con lo Sweet Team Modena ad aggiudicarsi alla fine dei tre giorni di gara il titolo tricolore. Ottima la prova di Camilla Sansovini, l'atleta della Domus San Marino, unica atleta di casa a ottenere il minimo per gli Assoluti che ha chiuso quindicesima nei 50 pinne, abbassando di quasi un secondo il suo personale. Non solo. La sammarinese, seguita dal tecnico Giuseppe Ierardi, si è piazzata diciassettesima nei 100 pinne ritoccando il suo best di quasi tre secondi. Una prova che Camilla dedica al nonno Glauco Sansovini scomparso ieri e suo primo tifoso. La perfetta riuscita della manifestazione sia a livello organizzativo che tecnico, sono stati infatti abbattuti diversi record italiani, è motivo di orgoglio per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee in questo momento di lutto per la morte dello storico presidente.