GPA San Marino rilancia con un doppio evento

GPA San Marino raddoppia e per la 50' edizione della Podistica di Natale rilancia con la prima Urban Trail dei Castelli. L'appuntamento è domenica 18 dicembre con il via delle due gare. Da una parte il classico e immancabile appuntamento con l'ex Maratonina lungo i 14,8 km del percorso disegnato sul territorio sammarinese. Una tradizione che in questo 2022 festeggia il suo 50° appuntamento. Partenza in programma alle 9:30 al San Marino Stadium con possibilità di iscriversi anche il giorno della gara.

Grazie al sostegno delle Segreterie per lo Sport e per il Turismo, la Urban Trail dei Castelli, come la Podistica, punta agli appassionati di settore con una prima edizione che è già de record con oltre 50 iscritti. Si parte sempre dal San Marino Stadium con start alle 8:30 poi 22 km competitivi lungo il Cammino del Titano. Una gara molto off-road che si propone di aggiungere ancora più valore alla giornata organizzata dal GPA San Marino. Oltre 1000 metri di dislivello, coinvolgendo gran parte del territorio grazie alla preziosa collaborazione con le Giunte di Castello di Borgo Maggiore, San Marino, Serravalle e Domagnano.

Nel servizio l'intervista con Andrea Angelini - vice Presidente GPA San Marino