Grande successo per il Campionato Giovanile e meeting di apertura di San Marino

C'è un dato su tutti che conferma la grande qualità dell'evento. Sono infatti oltre 600 gli atleti presenti al San Marino Stadium per partecipare al meeting organizzato dall’Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Numeri importanti per diverse categorie di gara con ragazzi, cadetti e con il meeting di apertura per il settore assoluto. Un evento che ha previsto oltre alle specialità più diffuse, anche gare su misure non convenzionali come i 250 e 120. In campo maschile Alessandro Gasperoni si è imposto su Francesco Molinari proprio nella gara dei 250. Una distanza che ha visto tra le donne impegnata anche la sammarinese di Francia Avril Soulignac, che ha chiuso la gara con il quarto posto. Nella stessa gara da segnalare il sesto posto di Sofia Bucci e settimo di Noemi Cola. Nei 120 metri maschili, ottimo 2' posto per Valerio Tagliaferri davanti a Probo Benvenuti. Tra le donne vittoria di Alessandra Gasparelli. Nei 110 ostacoli primo posto di Simone Gorini. A concludere la giornata la staffetta 4x100 mista vinta dai sammarinesi con Sammarini, Cola, Proli e Bollini con 47,15. Nella 4x400 mista la squadra dell'Olimpus con Gasperoni, Gasparelli, Tagliaferri e Solignac in 3,41.52 si è presa il primo posto.

Nella categoria Ragazzi. Nei 60 metri 2° assoluto e campione Sammarinese Rodolfo Fagnini in 8.11, nel getto del peso 1° assoluto e campione Sammarinese Denis Moroni con 10,97. Nella staffetta 4x100 con Fabbri – Moroni – Brizi - Fagnini in 55.72 primi assoluti e campione sammarinesi. Nel salto in alto, campionessa sammarinese Lea Biordi con 1,37.

Nella categoria Cadetti. Nel giavellotto 1° assoluto e campione sammarinese Diego Garnaroli con 53,27, che con questa misura ha migliorato il record sammarinese. Salto in lungo 1° assoluta e campionessa sammarinese Greta San Martini con 5,15, staffetta 4x100 3° con Gasperoni – Agostini – Selva - San Martini in 55.01 campioni sammarinesi.