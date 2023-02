Ha preso il via questa mattina il 20° Meeting di nuoto del Titano

Tra le big in acqua nella primissima mattinata Arianna Castiglioni medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona nei 50 rana. La 25enne ha chiuso al primo posto nella sua specialità con il tempo di 31”06 . Per lei che ha cambiato allenatore recentemente, l’obiettivo è la qualificazione ai mondiali Fukuoka in Giappone in programma dal 14 al 30 luglio 2023. In acqua anche il nazionale sammarinese Alessandro Rebosio che ha chiuso i 200 farfalla in 2”12.26. Nei 400 stile nono tempo per Loris Bianchi in 4”05.41. Primo test in vasca lunga della stagione, appuntamento che richiama gli atleti della nazionale italiana allenata da Cesare Butini.

Al Multieventi Sport Domus una parata di giovani stelle tra gli altri Alessandro Bori, Leonardo Deplano, Gabriele Mancini, Filippo Megli, Lorenzo Mora, Simone Stefani, Luca Dotto, Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Ilaria Bianchi, Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Giulia D’Innocenzio, Silvia Di Pietro, Francesca Fangio, Emma Menicucci, Sofia Morini, Veronica Quaggio, Viola Scotti Di Carlo, Federica Toma, Giulia Vetrano.

In acqua anche Lorenzo Glessi, Matteo Opplioli e Alice Mizzau seguiti dal Direttore Tecnico della Nazionale sammarinese Luca Corsetti. A proposito di sammarinese c’è attesa per le prime performances in vasca lunga di Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Beatrice Carabini, Ilaria Ceccaroni, Alessandro Rebosio e Arianna Valloni, in preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023. Anche quest’anno in acqua gli atleti paralimpici con la presenza di Simone Baarlam oro nei 50 stile libero due argenti e un bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.