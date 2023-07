I campioni del calcio in campo per la 1a San Marino Welcome cup padel

Campioni del calcio di nuovo in campo insieme, ma racchetta alla mano. Al Wonderbay di Serravalle numerosi ex giocatori di Serie A, tra cui i vincitori della Coppa del mondo come Dida e Cristian Zaccardo, si sono dati battaglia nella prima edizione della San Marino Welcome cup padel, un torneo d'esibizione che ha fatto da contorno agli Internazionali di tennis, alla vigilia della partenza della competizione. Tanto divertimento, ma anche sfida vera, tra questi sportivi, che, come tanti colleghi professionisti o ex professionisti, si sono appassionati a una disciplina che piace sempre di più.