I Titans battono 73-71 Porto Sant'Elpidio e sono terzi da soli

Complicata, sudata fino all'ultimo, quindi ancora più bella, come vittoria. La Pallacanestro Titano si congeda dal suo Multieventi – almeno fino ai playoff – battendo 73-71 Porto Sant'Elpidio, steso dal 2/2 di Macina a 13” dallo scadere. Così i Titans staccano Montemarciano e sono terzi in solitaria a -2 da Osimo, da affrontare domenica alle 18, in trasferta, nell'ultimo turno di stagione regolare: per soffiargli il 2° posto, serve rimontare il -9 dell'andata.

I biancazzurri chiudono con 5 uomini in doppia cifra (spiccano i 16 di Pesaresi e i 14 di Felici), al Porto non bastano i 25 di Fabi e i 19 Stanzani. In una partita sempre in bilico, le contendenti si alternano al comando dei periodi: nel primo è subito 13-4 ospite, dopo 3' a giri bassi però i Titans serrano le file e si riportano a contatto.

Nel secondo invece si vice di strappi: Stanzani firma il 7-0 del nuovo +5 Porto, segue un 12-2 biancazzurro e al riposo lungo la forbice è ribaltata. Ripresa e riparte l'altalena: l'inizio del terzo è il momento più buio per la Titano, con Fabi, Torresi e Stanzani a imbastire il 19-4 che porta Sant'Elpidio sul +10.

Un colpo duro, ma non sufficiente per stendere San Marino, che con un Felici molto produttivo in area risale e all'ultimo riposo è di nuovo a tiro di pari. Così esce un quarto quarto da lotta libera e sempre in equilibrio. Si arriva ai -20” in patta e con la Titano in lunetta, esce uno 0/2 ma il rimbalzo è di nuovo biancazzurro e Macina subisce il fallo che gli vale un altro giro di liberi, entrambi a segno. Al Porto resta un ultimo possesso per cercare sorpasso o supplementari, però non porta nulla e i Titans possono esultare.