Il Cons sale in cattedra. Nelle aule per la Giornata internazionale dello Sport

Con un testimonial d'eccezione come Andrea Ercolani Volta, argento ai Giochi dei Piccoli stati nei 400 metri ostacoli Islanda 2015, e bronzo a San Marino 2017, il Comitato Olimpico sammarinese ha fatto visita alla Scuola Secondaria Superiore di San Marino. Un incontro dal tema: “ Cons e scuola insieme per la Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace”. Ricorrenza ideata dal CIO e fissata il 6 aprile, data di inizio dei primi Giochi Olimpici 1896. L'iniziativa, è stata aperta dal saluto del dirigente scolastico Giacomo Esposito, ed è proseguita con l'intervento del Segretario Generale del Comitato Olimpico sammarinese Eros Bologna che nel suo discorso ha chiamato in causa gli studenti, i quali hanno dato prova di totale conoscenza dello spirito decubertiano. Bologna, ha anche chiesto loro in quanti svolgono un'attività sportiva, e la risposta è stata quasi totalitaria, a dimostrazione che lo Sport a San Marino ha ampie radici. Letto un testo collegato alla filosofia generale della manifestazione internazionale. In seguito, il racconto dei protagonisti, come il già citato Andrea Ercolani Volta e il Campione di Motociclismo Alex Zanotti, intervenuto attraverso un video messaggio.

Nel video l'intervista a Andrea Ercolani Volta