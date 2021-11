Il libro "Gli Atleti che fecero l'Impresa" presentato al Concordia e menzionato da Gazzetta.it

Presentazione del libro “Gli atleti che fecero l'impresa” partecipata, e impreziosita dai saluti in video messaggio del lottatore Myles Amine Mularoni e di Gian Marco Tamberi, oro nel salto in alto a Tokyo. Sul palco del Concordia il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, i medagliati di Tokyo Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, l'editore del libro Roberto Mugavero di Minerva edizioni e gli autori. Una serata moderata dal Capo Redattore allo Sport di San Marino RTV Palmiro Faetanini in cui si sono sviscerati i contenuti del libro: 144 pagine con con fotografie e gigantografie. Diversi gli aneddoti raccontati durante la presentazione di un instant book menzionato da Gazzetta dello Sport con il titolo "San Marino, l'estate da favola non finisce mai...E ora diventa un libro", da TuttoSport con il titolo ”Un libro celebra San Marino Olimpica. A Tokyo il Titano è entrato nella storia” . Il libro "Gli Atleti che Fecero l'Impresa" è prenotabile da oggi in tutte le librerie disponibile dal 17 novembre.