Il mondo dell'Aquabike San Marino: tra Motonautica, titoli italiani e sociale

Un campione italiano come Lorenzo Bravetti, un vice-campione italiano come Walter Nanni, un campione regionale (Veneto) come Nicola De Giorgi e tanti altri risultati. L'Aquabike San Marino, nata solamente due anni fa, è entrata con autorità nel mondo della Motonautica conquistando diversi piazzamenti prestigiosi. "Siamo contenti di aver ottenuto questi risultati" - ha detto Nanni - "inoltre dei ragazzi di 14, 16 e 18 anni si sono avvicinati al mondo della Motonautica e il prossimo anno potrebbero partecipare al campionato italiano".

Walter Nanni, che ha conquistato l'argento nella categoria Veterani e si è dedicato all'aquabike per oltre vent'anni, è anche il presidente di questo club tutto sammarinese impegnato non solo in campo sportivo ma anche nel sociale. "Pratichiamo la mototerapia, quindi portiamo ragazzi con delle problematiche in acqua per regalargli un sorriso" - aggiunge Nanni - "tutto questo grazie alla collaborazione con associazioni di San Marino, come BattiCinque e Colore del Grano".

E all'orizzonte la volontà di organizzare a Rimini il 1° Trofeo Repubblica di San Marino con numerosi piloti provenienti da tutta Italia. "Con la Segreteria di Stato per lo Sport, con Teodoro Lonfernini stiamo organizzando di portare una tappa esclusivamente sammarinese" - ha chiuso il presidente dell'Aquabike San Marino.

Nel servizio l'intervista a Walter Nanni, presidente Aquabike San Marino