Il Rapid San Marino fa il pieno di partecipanti alla ripartenza

Iscritti da otto Nazioni, tanti giovani e la gioia di ricominciare, dopo lo stop a causa del covid. Domenica è ripartito il Rapid San Marino - Memorial Massimiliano Maccapani, torneo internazionale del circuito Fide che si svolge sul Titano dal 2017. Organizzato dalla Federazione sammarinese degli scacchi e dalla Società scacchistica Mikhail Tal, è salito dai 42 partecipanti del 2019 ai ben 70 di quest'anno. A vincerne la quarta edizione è stato il moldavo Ilia Martinovici, maestro internazionale, uno dei vari giocatori di spicco presenti al Grand Hotel San Marino, che succede all'italiano Roberto Costantini. Tra i 22 sammarinesi, Ander Herrera è quello che ha ottenuto il miglior risultato, piazzandosi dodicesimo, davanti a diversi partecipanti con punteggi di merito superiori. Ottima prova anche per Palmiro Matteini, che ha battuto uno dei favoriti alla vittoria del torneo. Soddisfatto per i risultati dei propri atleti e per la platea di partecipanti, con iscritti da Moldavia, Italia, San Marino, Libia, Principato di Monaco, Serbia, Ucraina e Romania, è il presidente della Federazione sammarinese, Ivan Tabarini, che racconta come la sede del torneo sia piaciuta molto a tutti i giocatori e la bellezza di vedere alle scacchiere così tanti giovani, ben 19, anche di 7-8 anni. Ora, gli scacchisti del Titano avranno a disposizione tutta l'estate per prepararsi al prossimo appuntamento internazionale: i Giochi dei piccoli Stati, in programma a fine ottobre a Jersey, isola nel Canale della Manica.