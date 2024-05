Ancora soddisfazioni per il tennis tavolo sammarinese. Il quindicenne Elia Mazza ha vinto il Memorial Luchetti over 5000, torneo che si è disputato a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona e che vedeva in tabellone 56 pongisti. Un altro successo per il tennis tavolo sammarinese dopo la vittoria di Asia Toccaceli nel torneo Open di Senigallia.