Il San Marino Baseball ricorda Christian Giardi

“Un anno. Lungo, strano, in cui sono successe tante cose. Un anno da quel tremendo 5 luglio del 2019, quando si spense la vita di Christian. Il nostro Christian, Christian Giardi, “uno dei nostri”, uno del baseball. Un ragazzo che a poche ore dall’impensabile stop imposto alla sua vita era lì, al campo, ad aiutarci in una serata delle nostre, a suon di baseball e buona compagnia. Un tifoso vero, che amava questo sport e ci è sempre stato vicino. Aveva 43 anni, Christian, e se ne è andato un anno fa all’improvviso. Troppo presto. Lo shock di un anno fa ha lasciato spazio ai ricordi, tanti, delle serate insieme a lui al campo. Ma c’è anche, oggi come allora, profondo dolore. Immensa tristezza. Ciao Christian”.

Così il San Marino Basebal in una nota ricorda Christian Giardi ad un anno dalla sua scomparsa