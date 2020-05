Il Tiro con l'Arco pensa all'Europeo dei Piccoli Stati

Il Tiro con l'Arco riprende l'attività con la pianificazione degli allenamenti in una stagione che resta comunque interlocutoria dopo che il virus ha spazzato via gran parte degli appuntamenti. Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo offre un assist all'atleta di punta Jacopo Forlani che potrebbe anche essere della partita. Ma tanto per ricominciare col botto dal presidente Zanotti arriva una bella idea. Visto che per qualche edizione ancora, i Giochi dei Piccoli Stati faranno a meno dell'Arco, l'Arco gioca da solo e chiederà alla World Archery l'istituzione di un Europeo di Tiro con l'Arco per Piccoli Stati.

Nel video l'intervista a Luciano Zanotti, Presidente della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco.