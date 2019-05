Il "Trofeo Titano Meeting Sotto le Stelle" fa il pieno di atleti

Al San Marino Stadium si è svolto il 26° Trofeo Titano Meeting di Atletica leggera organizzato dall’Olimpus San Marino Atletica in collaborazione con la Federazione Sammarinese Atletica Leggera, tanti gli atleti presenti favoriti da una bella serata di primavera. Francesco Sansovini (Olimpus) si è aggiudicato la vittoria nei 100m con il tempo di 10.84 stabilendo il nuovo record Sammarinese Junior, 2° Denis Libofsha 10.90 (Santamonica), 3° Attilio Dante 10.93 (Sport Fermo), nei 400m Ostacoli vittoria di Andrea Ercolani Volta (Olimpus) 54.08, buono il terzo posto del compagno di squadra Elia Genghini 56.27, vittoria sempre nei 400m Ostacoli Allievi di Federico Bonfè (Olimpus) 58.09, vittoria anche per Beatrice Berti Olimpus sempre nei 400m ostacoli 1:04.62 davanti a Eleonora Bacci e Giulia Galdolfi, nei 100m donne 1° Dajana Flamini (Sport fermo) 12.54 davanti a Sofia Paniccia e Lucia Fiumana. Salto con l’asta donne Martina Muraccini (Olimpus) si impone con la misura di 3.30 davanti a Valeria Cecchini e Dalili Fanelli, il salto in alto donne vinto da Maria Piccioni 1.57( Riccione Sessantadue), Peso Maschile vinto da Enrico Zangheri (Self Atl.) con la misura 14.38, secondo Lorenzo Muraro 9.69 terzo Enea Santi 8.17 tutti e due tesserati Olimpus, Salto in lungo vinto da Enrico Montanari 6.45, ottima prova di Andrea Pedrella Moroni (Olimpus) con la misura di 6.20 si aggiudica il terzo posto davanti al compagno di squadra Luca Giannotti 6.14. Alessia Baldini vince il 400m con il tempo di 58.51 davanti a Anna Vernarelli e terza Marta Pilat (Olimpus) con il tempo 1.02.71, Lorenzo Angelini( Avis Macerata) vince i 200m 21.79 davanti a Alessandro Ori 21.81 e Alex Pagnini 22.07 buone anche la prova di Francesco Molinari 22.31 e Davide Balducci 22.36 (Olimpus), Anna Spada (Edera Forlì) vince i 200m con il tempo 25.58. Salto Triplo vittoria di Maria Giovanna Salvan 11.78( Virtus Estense) davanti a Maria Piccioni (Riccione Sessantadue) 11.39 terza Giulia Gasperoni (Sport Fermo) 11.23 buone le prestazioni delle porta colori Olimpus Giulia Sammarini 10.29 Alessia Selva 10.13 e Maria Zanotti 9.91 Staffetta 4x100 Femminile vittoria per la squadra Sport Fermo 50.07, terze le atlete Olimpus 55.18 con Maria Zanotti, Michela Selva, Alessia Selva e Giulia Sammarini, durante la serata si sono svolte anche alcune gare giovanili 60 m ragazze vittoria per Albani Shaara seconda Sofia Biordi tutte e due Gpa e terza Nicole Santi Olimpus, 80m Cadetti primi tre classificati tutti Olimpus Tommaso Faitanini, David Donatelli e Manuel Varagona, 80m cadette vittoria di Alessandra Fabbrizi Sport fermo davanti a Martina Bollini Olimpus.