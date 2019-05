In bocca al lupo del Panathlon club agli atleti in Montenegro

A pochi giorni dall’inizio dei giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si svolgeranno in Montenegro dal 27 maggio al 1° giugno il PANATHLON CLUB San Marino rivolgere ai nostri atleti, agli allenatori, ai dirigenti del CONS il più sincero e sentito in bocca al lupo per un positivo risultato della nostra partecipazione. "Siamo certi che i nostri rappresentanti bianco-azzurri - scrive in una nota - sapranno farsi onore non dimenticando mai i valori fondanti dello Sport; oltre ai valori dell’amicizia, della lealtà e del rispetto".