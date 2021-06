Italian Roller Games: i vincitori della tappa di San Marino

Oltre 40 partecipanti per ai campionati italiani di downhill e skateboard downhill organizzati a San Marino in questo week end. Molto bello e impegnativo il percorso da via Montalbo a Strada Prima Gualdaria di Monte Cerreto. Tra gli uomini successo per Renato Pennutti davanti ad Augustin Tussetto e Tiziano Ferrari. Tra le donne Martina Paciolla sale sul gradino più alto del podio davanti a Sofia Dalla Vecchia e Arianna Barrel. Nella categoria cross ancora Pennuti, questa volta ha preceduto D'Orlando e Gumanita, mentre tra le donne Sofia Dalla Vecchia ha vinto precedendo Silvia Delbò e Arianna Barrel. Per quanto riguarda la staffetta. La squadra Inline 360 Milano ha conquistato la vittoria davanti a Piacenzaskaters e Inline Valsusa Torino.