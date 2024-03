Ancora soddisfazioni per Jasmine Verbena e per il nuoto artistico sammarinese. L'atleta biancoazzurra ha conquistato la medaglia d'argento nella finale del solo libero ai Campionati Italiani Invernali a Riccione con il punteggio di 230.7667. Per Jasmine Verbena è arrivata anche una medaglia di bronzo nella finale del duo libero insieme a Valentina Bisi dello Sport Village Pesaro con il punteggio di 240.0041.