Junior Open: fuori i sammarinesi Simoncini e Tamagnini, proveranno a rifarsi nel doppio; passa al secondo turno Andrea Maria Artimedi

dal centro Tennis

Un match con poco da dire quello di Tommaso Simoncini, che si trova subito di fronte uno dei favoriti alla vittoria finale: Giulio Perego, quarta testa di serie. 6-1 6-0 il risultato finale, con l'italiano che affronterà al prossimo turno il romano Niccolò Dessi. Stessa sorte per Lorenzo Tamagnini, 6-4 6-1 contro Luca Giordano. Il leader del seeding , il riccionese Marcello Serafini, ha battuto facilmente l'argentino Nicolas Eli, mentre nel tabellone femminile fuori a sorpresa la testa di serie numero 1, la piemontese Greta Schieroni, battuta da Chiara Girelli in tre set, col punteggio di 2-6 6-2 6-2. In evidenza anche Andrea Maria Artimedi, allieva della San Marino Tennis Academy, che ha estromesso la numero sei del seeding Sofia Pizzoni con un sonoro 6-1 6-0. Domani mattina partono le gare del doppio, in cui i due biancoazzurri proveranno a riscattarsi contro gli italiani Diego Bravetti e Ivan La Cava.