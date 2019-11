Karate, cominciato l'Open Internazionale di San Marino

È cominciata la 12° edizione dell'Open Internazionale di San Marino di karate, che ha portato al Mutlieventi circa 800 atleti divisi in 5 categorie. Oggi è la giornata dedicata alle cinture nere: stamattina si sono disputate le gare di forme, mentre i combattimenti sono tuttora in corso e proseguiranno fino alle 23. Domattina saranno in gara i bambini dai 6 ai 12 anni, dopodiché, nel pomeriggio, toccherà a forme e combattimenti delle cinture colorate.