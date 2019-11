Karate: numeri record per l'Open Internazionale di San Marino

Oltre 800 atleti sono stati impegnati nella 12' edizione dell'Open International Karate organizzato dalla federazione sammarinese arti marziali, in collaborazione con il Centro Sportivo Educativo Nazionale e la Federazione Italiana Judo Lotta e Karate. La giornata di ieri ha visto impegnati oltre 450 atleti in oltre 50 categorie. L'Italia è stata la Nazione più rappresentata. In gara anche atleti da Croazia, Cambogia e Cameroon.

Presenti anche i portacolori del Titano, tra i quali si segnalano le medaglie di bronzo conquistate da Arianna Colonna nella categoria seniores -68 e quello di Michele Callini nella categoria seniores -60. La giornata di oggi era destinata al settore giovanile, con decine di atleti di età compresa dai 6 ai 12 anni impegnati in attività propedeutiche al karate