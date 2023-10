Ko per Titan Services e Promo Pharma

In Serie D non c'è storia al Pala Casadei dove la Titan Services cede 3-0 alla Ke Car Volley Rimini. Prive dell'opposto titolare Federica Tura – fuori all'ultimo minuto – le biancazzurre incappano in un avvio choc, con le ospiti che passeggiano 25-12. Discorso ben diverso nel secondo: qui la Titan comanda e va a un soffio dalla patta, sul 23-20. Sul più bello però le ragazze di Sarti si disuniscono e Rimini si ripiglia, portandola a oltranza e imponendosi 26-24. È la chiave di volta, perché San Marino non si riprende più dalla rimonta e il terzo si chiude con un altro netto 25-15. Nel tabellino delle biancazzurre – che restano a quota 4 in classifica – spiccano i 18 di Ghinelli.

Sconfitta decisamente più amara, in Serie B, per la Promo Pharma, che a Forlì va avanti di due set per poi farsi rimontare, cadendo 3-2 al tie break. A ranghi ridotti dagli infortuni, ma ben condotto da Frascio e Benvenuti – 22 e 14 punti – San Marino comincia con un 18-25 e prosegue con un 23-25, poi però arriva il crollo fisico e Forlì inizia la rimonta: 25-14, 25-18 e si va al tie break, dove San Marino dà cenni di ripresa e tiene testa. Ma non basta, i padroni di casa si conquistano 4 match point e, nonostante il rientro ospite, capitalizzano l'ultimo per il 15-13. Forlì vince e stacca San Marino, che come amara consolazione sale a 3 punti in classifica.