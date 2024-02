Kristina Pruccoli a San Marino dopo l'oro: "Sapevo di poter vincere"

Nel servizio le interviste a Kristina Pruccoli (oro Europei Indoor Tiro con l'Arco) ed Emanuele Guidi (tecnico)

Medaglia d'oro al collo e un sorriso di chi sa di aver fatto qualcosa di grande per San Marino. E' tornata sul Titano Kristina Pruccoli, dopo l'impresa agli Europei Indoor di Tiro con l'Arco – categoria arco nudo - in Croazia. Accolta dal presidente federale Luciano Zanotti, oltre ad amici e appassionati, l'arciera sammarinese – nata negli Stati Uniti – ha ringraziato tutti: "Sono molto felice, è stato un gran torneo e sono orgogliosa di essere stata la prima arciera a portare l’oro a San Marino. Ho lavorato duro e sapevo di poter far bene".

Per Kristina, ora, il sogno olimpico è più che mai vivo: nei prossimi mesi ci saranno due occasioni per qualificarsi direttamente a Parigi, prima in Germania e poi in Turchia. In più, c'è sempre la possibilità di ricevere una wild card. Con Pruccoli continuerà ad esserci anche il tecnico Emanuele Guidi, che aveva rappresentato San Marino a Londra 2012.

