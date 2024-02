Kristina Pruccoli e la vigilia di una storica finale

L'attesa è ricca di pathos e di speranza, come merita la vigilia di ogni finale. C'è il Titolo Europeo in palio tra la Campionessa del Mondo in carica e detentrice del record Cinzia Noziglia e Kristina Pruccoli. La sammarinese ha costruito il suo capolavoro preparandosi con il tecnico Emanuele Guidi per la settimana perfetta. E comunque vada la finale non sarà né un miracolo, né una sconfitta. Il pronostico dice Noziglia, ovvio, ma Kristina ha costruito col lavoro il suo risultato. A Varazdin, si tira per l'Europa. Categoria Arco Nudo, quello senza mirino.

Il debutto lunedì con le qualifiche concluse al secondo posto dietro la Noziglia che intanto faceva il record del mondo. Una posizione che le ha permesso di usufruire di un bye per i sedicesimi e cominciare agli ottavi le fasi eliminatorie. La prima avversaria, la slovacca Vasiljevic battuta per 6-2 ha spalancato alla Pruccoli alla l'accesso ai quarti: mai in discussione la sfida con l'islandese Reynirsdottir agevolmente superata 7-1, e tutto tranquillo anche in semifinale quando la sammarinese ha avuto la meglio sulla francese Lisa Andre col punteggio di 6-2. Ora manca l'ultimo mattoncino, il più complicato. Ma il capolavoro è servito.