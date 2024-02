Giornata storica per il tiro con l'arco sammarinese, con Kristina Pruccoli che si è laureata campionessa europea nella categoria arco nudo. In finale, Pruccoli ha battuto 6-4 la campionessa mondiale in carica, l'italiana Cinzia Noziglia. Decisivo il quinto e ultimo set, al quale le due contendenti arrivano in parità: nei tre tiri a disposizione, Pruccoli è quasi perfetta con 29 punti su 30, assicurandosi l'oro, il primo di sempre, per San Marino, nell'Europeo Indoor di tiro con l'arco.