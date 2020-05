La Federazione Aeronautica Sammarinese piange la morte dell'ex Presidente Gian Franco Terenzi

Per la Federazione Aeronautica Sammarinese Gian Franco Terenzi, rappresentava una delle figure simbolo del movimento aeromodellistico sammarinese. "Per oltre 40 anni ha ricoperto la carica di presidente della Federazione, guidandola dalla sua nascita, avvenuta nel 1965, sino al 2008. Terenzi è stato anche uno degli sportivi più vincenti della FAS sul panorama internazionale. La sua scomparsa lascia un senso di profondo vuoto, ma al contempo di grande gratitudine per quanto ha saputo dare a questa disciplina sportiva e allo sport sammarinese in generale. Il Consiglio Direttivo della FAS esprime il proprio sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia in questo doloroso momento".