La Nazionale Sammarinese a 7 ospite della Nazionale Italiana nel tempio del Rugby

Per San Marino è partita ufficialmente sabato 5 novembre la stagione del rugby a 7 che culminerà a fine maggio 2023 con la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta seguita a breve distanza dalla Conference 2. Una stagione tanto speciale non poteva che iniziare in un posto altrettanto speciale: la Cittadella del rugby di Parma, il centro sportivo federale "tempio" del rugby emiliano-romagnolo ed italiano. Qui i 14 convocati dai coach Giovanni Gianesini e Mirco Sergi e la delegazione della Fsmr sono stati ospiti della Federazione Italiana Rugby. Prima di scendere in campo per il proprio allenamento, i sammarinesi hanno potuto osservare al lavoro la Nazionale italiana di rugby a 7, che ha svolto questo fine settimana il proprio raduno, il primo guidato dal nuovo tecnico Matteo Mazzantini. Una splendida esperienza resa possibile dagli ottimi rapporti tra Fsmr e Fir e dalla disponibilità del responsabile tecnico regionale Emilia Romagna Stefano Raffin e del Manager della nazionale italiana 7s Federico Angeloni.