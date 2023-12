La Pesca sammarinese piange Aurelio Pasquinelli, campione del mondo

La pesca sammarinese piange Aurelio Pasquinelli, deceduto all'età di 79 anni. Fu grande protagonista a livello internazionale tra gli anni '70 e '80: fece parte della nazionale che conquistò il Mondiale in Portogallo nell'87 e il suo palmares iridato comprende anche due argenti e un bronzo, sempre nel Mondiale per Nazioni. Tramite un comunicato, la FederPesca sammarinese ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia, col presidente Bruno Zattini che lo ricorda come “uno dei migliori atleti della pesca in mare dalla barca".