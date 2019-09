La pioggia frena - ma non ferma - Sportinfiera

Sportinfiera è quell'evento in cui puoi passare dal mare alla montagna – metaforicamente parlando – senza uscire dall'area del Multieventi. Dalla vela all'interno della piscina allo sci sulla pista artificiale, frenato, un po' come tutte le attività all'aperto, dalla pioggia domenicale. Dunque niente corsa campestre né prova di mountain bike, mentre le esibizioni e dimostrazioni in programma sono state spostate nella Palestra Casadei. In alternanza con la pallavolo, che come il resto degli stand al chiuso ha potuto beneficiare a tutto tondo della manifestazione. Per gli altri è stata una Sportinfiera a metà tra il bagnato odierno e il sole di ieri, che ha permesso ai tanti presenti di sbizzarrirsi. Magari salendo le scale in bicicletta, col più classico degli avvertimenti: “bambini, non fatelo a casa vostra”.

E passeggiando nella giornata di ieri non si poteva non incappare nella mascotte dei Titans, calamita per le prove di basket: attacco a canestro e tiro dall'arco, col classico circuito per diventare cecchini alla Belinelli. Ci si allena al tiro al bersaglio pure nella zona dedicata al calcio, con un tabellone che mixa pallone e freccette. Tante le bambine presenti, per uno sport che, da impenetrabile feudo dei maschietti, si apre sempre più anche sul versante rosa.