La Synkronos San Marino protagonista al trofeo Body Art

Tra i migliori risultati, c'è quello di Maria Sofia Gallucci nel solo B e di Lisa Bartolini nel solo C che conquistano l'argento; oro per le agoniste Sara Bacchini, solo Rag e Sofia Guerra, solo categoria esordienti A. Nel duo, bronzo per Ginevra Paolini e Sofia Gallucci e per Lisa Bartolini e Daria Toccaceli. Ancora bronzo per il trio esordienti B composto da Lisa Poggiali, Sofia Gallucci e Ginevra Paolini; oro per le agoniste Maria Chiara Gallucci e Sofia Guerra duo esordienti A e per Martina Penserini e Sara Bacchini duo categoria Ragazzi. Primo e secondo posto per le squadre esordienti A e quarto posto per la squadra esordienti C. Presenti alla manifestazione le allenatrici Paola Pellandra e Isabella Pecci ed il giudice Patrizia Pellandra, molto soddisfatte del buon andamento, affiatamento e piazzamenti delle giovani atlete.