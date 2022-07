La Titana Silvia Alletti conquista gli ottavi di finale dei San Marino Junior Open U18

Al via dopo due giornate di qualificazioni, i match di singolare maschile e femminile al San Marino Junior Open under 18. In campo anche i portacolori del Titano, Silvia Alletti, Giulia Galvani e Simone De Luigi. Alletti ha disputato un'ottima prestazione eliminando in 3 set, 6-2 6-7 6-4 l'italiana Giuditta Beltrami. La biancazzurra, nonostante la rimonta subita nel secondo parziale è riuscita a rimanere lucida fino alla fine, staccando il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà la testa di serie n.1 del torneo, Lucia Tognoni, reduce dalla vittoria di oggi per 6-1,4-6,6-1 contro la svizzera Chiara Talleri.

Niente da fare per l'altra tennista della Scuola Federale di San Marino, Giulia Galvani, che è stata sconfitta in due set 6-3 6-1 dalla polacca Emilia Michta.

Nel singolare maschile, prestazione di livello quella dell'altro sammarinese Simone De Luigi, che ha sfiorato la vittoria contro Leonardo Cattaneo. L'italiano ha chiuso il match con il punteggio finale di 1-6 7-6 6-2 portandosi a casa la qualificazione agli ottavi.