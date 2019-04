Le elementari di Faetano sfornano i muffin del Giro d'Italia

Prosegue il progetto che mira ad avvicinare gli alunni delle scuole sammarinesi al Giro d'Italia, in vista del passaggio della corsa Rosa sul Titano. È il turno della scuola elementare di Faetano, coi bambini di terza e quarta che si sono inventati una ricetta per i muffin utilizzando un ingrediente per ogni regione italiana: frutta, miele, nocciole, farina prodotta a San Marino e tanto altro. Già un centinaio i dolci sfornati, che saranno distribuiti nella scuola. I bambini hanno poi realizzato delle piccole biciclette di fil di ferro e bottoni, che durante il Giro sposteranno lungo la cartina seguendo il tragitto della corsa. Il tutto dopo aver approfondito la conoscenza del Giro grazie a un filmato e all'incontro con l'ex ciclista biancazzurra Daniela Veronesi, che ha mostrato loro la maglia Rosa.