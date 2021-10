La Lenza Biancazzurra ha chiuso al 12° posto il Mondiale per Club di pesca sportiva che si è svolto in Serbia. Un buon risultato per i sammarinesi, considerando le 23 Nazioni al via. Menzione d'onore per Ivan Biordi, quarto in entrambe le giornate di gara. Parlando sempre di club, ottimo 2° posto per la Cannisti Dogana Comic nel Campionato Italiano Feeder Box.