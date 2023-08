Lonfernini e Bartoletti ai Campionati dei Piccoli Stati Under 14

Saranno Gian Nicola Lonfernini e Leonardo Bartoletti a rappresentare la Federazione Sammarinese Tennis ai Campionati dei Piccoli Stati Under 14 promossi da Tennis Europe e ITF. Il torneo, ospitato in Lussemburgo, si svolgerà da martedì 22 a venerdì 25 agosto. Nel Granducato sono già arrivati i migliori giocatori della categoria provenienti da Andorra, Cipro, Islanda, Lussemburgo, Malta, Montenegro e San Marino per prendere parte all’evento riservato alle Nazioni con meno di un milione di abitanti con l’obiettivo di aiutarli ad ottenere punti in classifica Junior Tour. Il torneo è anticipato da un training camp di tre giornate che si concluderà domani. Lonfernini e Bartoletti, accompagnati nella trasferta dal preparatore atletico federale Matteo Nanni, affronteranno sia il torneo di singolo che quello di doppio, i cui tabelloni verranno sorteggiati domani.