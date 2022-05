Lunghi archi: buone prestazioni sul fronte storico e agonistico

Weekend, ricco di impegni e anche di soddisfazioni per i Lunghi Archi di San Marino, quello appena trascorso, sia sul fronte storico, che quello agonistico.

Per quello che riguarda la parte storica si archivia una gara organizzata nel centro Storico di Verucchio: presenti oltre 130 arcieri provenienti da tutta Italia, che oltre all’aspetto agonistico, hanno impreziosito la giornata, con i loro bellissimi abiti in costume d’epoca. Primo posto per Annalisa Dolci nella categoria, foggia Storica, stesso risultato per Marco Lazzari, sempre nella categoria Foggia Storica, podio sfiorato e quarto posto per un solo punto dal podio, per Gianni Ottaviani, nella categoria Longbow, quarto posto anche per Andrea Filipucci con l’Arco Storico.

Buone notizie anche per quanto riguarda l’attività agonistica, a Sasso Marconi gara valida per il campionato regionale Fiarc, Denis Pedrelli sale sul primo gradino del podio nella categoria Ricurvo, podio anche per il figlio Natan, che conquista il secondo posto, sempre nella categoria Ricurvo.