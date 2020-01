Marchetti d'oro nei 60 metri agli Italiani Indoor di atletica paralimpica di Ancona

Per la prima volta nella storia un atleta sammarinese prende parte ai Campionati Italiani Indoor di Atletica Paralimpica ed è subito medaglia. Ad Ancona, Ruggero Marchetti corre in 10" 30 e si prende l'oro nei 60 metri categoria T20 (intellettivo-relazionale) giungendo secondo nella gara della categoria superiore. "Sono contento" ha dichiarato Marchetti al termine della corsa. Soddisfatta anche l'allenatrice Paola Carinato: "Il nostro è un percorso iniziato 8 anni fa, nell'ambito del gruppo di atletica leggera della Federazione Sport speciali che alleno. Nel corso degli anni, ho individuato in Ruggero quelle qualità che gli permetteranno di raggiungere traguardi importanti. La collaborazione della famiglia è stata importantissima nel creare le condizioni ideali per arrivare preparati a questo primo importante appuntamento. Infine, il supporto della Federazione Sport speciali, del Comitato Paralimpico, della Federatletica Sammarinese e dell’ASD Atletica 2000 mi hanno messo nella condizione di lavorare in modo sereno.”