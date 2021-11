Ennesima vittoria di Marino Bartolini nell'ultima gara Fiarc del 2021 disputata a Crespellano. L'arciere dei Lunghi Archi di San Marino si è imposto nel Ricurvo Moderno. Un altro podio arriva nel Longbow secondo posto per Vito Campo. Si chiude così una grande stagione per il Tiro con l'Arco sammarinese. La prossima vede come appuntamento principe i Mondiali World Archery in programma a settembre a Terni.