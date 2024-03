Mattias Mongiusti sul podio ai Campionati Italiani Under 21

Grande prestazione per Mattias Mongiusti ai Campionati Italiani Under 21 che si stanno disputando a Terni. Nel doppio maschile in coppia con il bresciano Stefano Moras, il pongista sammarinese centra un bellissimo terzo posto cedendo con il punteggio di 3 a 2 in semifinale contro la coppia sarda Oyebode/Poma poi vincitori del titolo. Si tratta della seconda medaglia vinta da Mongiusti che ieri si era classificato al terzo posto nella competizione a squadre con il TT Milano Sport sconfitto in semifinale dal Tennistavolo Sassari con il punteggio di 3 a 2, Domani la gara del singolare maschile.