Mecarelli e la Musetti vincono il San Marino Junior Open

Michele Mecarelli ha vinto il San Marino Junior Open 2023. Il torneo ITF organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis ha compiuto 10 anni e si conferma appuntamento di grande livello e prospettiva per i giovani tennisti under 18. Questa mattina nella finale del tabellone maschile ha battuto il numero 6 del tabellone, il campano Antonio Marigliano. 6-1 6-4 il punteggio del ragazzo di Jesi, che ha completato la sua settimana perfetta centrando il titolo dopo essere partito dalle qualificazioni. Se la finale maschile è stata gestita con disinvoltura dal vincitore, sulla stessa falsariga anche l'ultimo atto del tabellone femminile. Lucrezia Musetti ha battuto 6-2 6-4 la marchigiana Ilary Pistola che non è riuscita ad arginare la potenza dei colpi della sua avversaria. Per la Musetti si tratta di un successo ottenuto senza cedere nemmeno un set lungo tutta la durata del torneo.