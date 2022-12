Memorial Benvenuti: Rubicone e SG Rimini in finale

Nel 2019 l'ultima edizione vinta dal Team 80 Gabicce, poi i due anni di stop a causa del Covid. Questo, però, è stato quello buono per il ritorno del Memorial Paolo Benvenuti, torneo femminile organizzato dalla Federazione Sammarinese Pallavolo e dedicato alla memoria dell'ex vicepresidente nonché giocatore e allenatore, scomparso prematuramente nel 2014. Al PalaCasadei si sono disputate le due semifinali del quadrangolare e sono stati rispettati i pronostici: il Rubicone In Volley, formazione di Serie C, ha superato la Nazionale Sammarinese con il punteggio di 3-0 (25-10, 25-20, 25-19) mentre il VTR SG Volley Rimini, anch'essa militante in Serie C, ha fatto suo il derby con la Figurella Rimini Volley di Serie D vincendo sempre 3-0 (25-21, 25-23, 25-20).

Rubicone e SG quindi si sfideranno nella finalissima in programma questa sera (ore 20.30), poco prima (ore 18) il 3°/4° posto tra le due sconfitte. Per la Nazionale, guidata dal commissario tecnico Cristiano Lucchi, è stata anche l'occasione di provare diverse giocatrici juniores pronte ad entrare nel giro delle “grandi” e per migliorare l'affiatamento in vista dei Campionati Europei Junior femminili in programma a Malta nel 2023.