Messaggio della Reggenza agli atleti

Serata conviviale ieri sera all’Ana Intercontinental Tokyo Hotel con la cena che solitamente le istituzioni sammarinesi condividono con gli atleti . Non è stato possibili qui a Tokyo a causa delle restrizioni Covid di qui l’idea di inviare un video messaggio registrato dal Capo Missione Federico Valentini incaricato poi di girarlo agli atleti . In sintesi, Reggenza e Segretario di Stato allo Sport hanno deciso di tenere un profilo soft senza caricare ulteriormente gli atleti di responsabilità.









“Siamo orgogliosi di voi e sappiamo che darete tutto per difendere i colori biancoazzurri, siamo in grado di farci rispettare anche a questi livelli”. I Capi di Stato Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini non hanno mai toccato il tasto fair play non è necessario vista la grande professionalità dei 5 atleti sammarinesi in gara a Tokyo. Reggenza e Segretario di Stato rientrano a San Marino dopo una fitta serie di incontri istituzionali con lo scopo di aprire collaborazioni bilaterali tra i due paesi, Giappone e San Marino diversi per dimensioni ma uniti da una stima reciproca