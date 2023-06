Mondiali Special, Frassini d'oro nel golf. La vela debutta con primato

Esordio assoluto, esordio perfetto. Nell’edizione dei Mondiali Special Olympics in cui debutta nel golf San Marino va subito in buca con l’oro di Nicholas Frassini. Il 3° oro e la 5ª medaglia della spedizione, la prima fuori dalla ritmica. Da zero a cento per Frassini che a novembre non aveva mai praticato questo sport e chiude, oltre che primo di divisione, come 3° assoluto, dietro all’indiano Ankush Saha e a Leung Chun Fai, di Hong Kong. A premiarlo è stata la costanza nei quattro giorni di gara: 79 punti, poi doppio 80 e oggi il suo meglio, 82. Abbastanza per lasciarsi alle spalle il tedesco Matthias Schott e il coreano Son Wonhee – di 3 e 4 punti – e salire sul gradino più alto della D2.

E mentre il golf saluta, la vela comincia, col medesimo andamento. Dopo la prima giornata di regate Thierry Mancini e Lorenzo Parma comandano la D1 dell’unificato, che si sono guadagnati chiudendo al 2° posto le divisioning. Con loro le svizzere Barbara Beutler e Prisca Keller Bianchi e, soprattutto, le greche Georgia Gkevezou e Metaxia Gogou, che nelle qualifiche li hanno precedute di una lunghezza. Stavolta però partono male, scuffiando subito: un regalo che San Marino sceglie di non scartare, aspettandole e lasciando il successo alla Svizzera. Bel gesto ripagato nelle seguenti regate, nelle quali i biancazzurri fanno 2° e due volte 1°. Così la classifica dice San Marino a 4, Grecia a 5 (chi fa meglio ha meno punti) e Svizzera a 7: si deciderà tutto sabato, perché le prove in programma domani, causa previsioni avverse, sono state annullate.

Nell’atletica, Ruggero Marchetti ed Elia Gasperoni sono entrambi secondi in semi e accedono alla finale, rispettivamente, nei 400 e nei 100. Marchetti fa 1’ 15” 68, piazzandosi tra il cinese Xing Pinrui e Oscar Dos Reis, di Timor Est. Gasperoni corre in 19” 69 e con la squalifica dell’austriaco Daniel Weilhartner – che invade la sua corsia – è 2° dietro all’omanita Abdul Aziz Al Azizi.

Nel video le parole di Thierry Mancini