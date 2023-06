Mondiali Special Olympics, Lonfernini: "Delegazione specialissima, so porteranno grandi risultati"

Nel video l'intervista al Segretario per lo Sport Teodoro Lonfernini

La delegazione di San Marino è pronta per i Mondiali Special Olympics di Berlino e arriva anche l'augurio del Segretario per lo Sport Teodoro Lonfernini: "È una delegazione specialissima, c'è n coinvolgimento molto particolare e come sempre il nostro sport sarà rappresentato al meglio. A loro va il nostro augurio, li seguiremo a distanza ma so che otterranno grandi risultati, portando nel cuore i colori della nostra bandiera. La presenza della Reggenza alla cerimonia di Berlino testimonia la vicinanza delle istituzioni, la Federazione Sport Speciali fa un'attività che, in tante circostanze, va ben oltre quella sportiva. Qui siamo a un coinvolgimento particolare da un punto di vista personale e sociale, per i nostri ragazzi".