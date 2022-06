Myles avanti tutta, "en plein" alle bocce

Lotta e Bocce sono le grandi attese che non tradiscono e colorano di biancazzurro questo caldissimo lunedì di Orano. Sul tatami Myles Amine Mularoni comincia la sua rincorsa alla medaglia. Non può nascondersi il Campione Europeo in carica che dietro un disarmante sorriso dice "sono qui, punto all'oro". Comincia il suo percorso mediterraneo opposto al francese Aibuiev e si porta subito al comando delle operazioni. In tribuna a tifare per lui i Capitani Reggenti e il Segretario Lonfernini insieme ai vertici del Comitato Olimpico. Myles controlla agevolmente la vicenda e la porta a casa per 6-1 spalancando la porta dei quarti di finale. Che a conti fatti si rivelano poco più di un allenamento agonistico. Il malcapitato egiziano Badawi viene liquidato in poco tempo con interruzione del match per manifesta quando Myles si è issato 10-0. La semifinale sulla via dell'oro contro l'idolo di casa, l'algerino Benferdjalla.

Più breve il cammino nella categoria 74kg per il fratello Malik. Il sorteggio lo ha opposto all'egiziano Hussen che non ha lasciato scampo al sammarinese. La permanenza di Malik nel torneo dipenderà del match di ripescaggio in programma domani.

Percorso netto invece quello delle bocce. Con i doppi già in semifinale, arrivano anche le qualificazioni nel torneo di singolare. Stella Paoletti ha superato la libica Elbez cucendole un cappottino caldo addosso, e poi è uscita vincitrice anche dalla grande battaglia contro la francese Tahraoui domata 12-9. Qualche problema in più per Enrico Dall'Olmo che dopo la prima vittoria a tavolino è scivolato al cospetto del turco Emen per 8-5 e che accede alla semifinale come secondo. Ma domani è un altro giorno, a Orano si vive alla mezza giornata.