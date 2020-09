NADO, Muccioli: "Con questa guida gli atleti sapranno quali farmaci possono utilizzare"

C'è una buona notizia per gli sportivi sammarinesi e non solo. Il NADO San Marino, infatti, ha ultimato un prontuario in grado di dare risposte rapide ed efficaci agli sportivi che si dovessero trovare costretti a fare utilizzo di farmaci. Si chiama “Guida rapida all'uso dei farmaci nello sport”.

La WADA pubblica ogni anno la lista delle sostanze proibite ma questo elenco contiene solo il nome del principio chimico da non assumere. “Con la nostra Guida gli atleti sapranno quali sono i farmaci che si possono utilizzare”, ha spiegato Claudio Muccioli, presidente del NADO San Marino.