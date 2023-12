Nuoto, Europei vasca corta: altre quattro medaglie per l'Italia, oro nella staffetta 4x50

Il primo oro dell'Italia agli Europei in vasca corta in Romania arriva dalla staffetta 4x50 mista. La squadra azzurra, primatista e campione del mondo in carica, batte tutti con larga vantaggio. La staffetta italiana formata da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri vince con il tempo di 1'30''.78 davanti alla Gran Bretagna e all'Olanda.

Nei 100 rana Benedetta Pilato conquista la prima medaglia in questa edizione. La nuotatrice tarantina è argento con il tempo di 1'03''.76. Dopo una gara al comando, l'azzurra viene superata nell'ultima vasca dell'estone Enelj con 01'03''.21. Sul gradino più basso del podio l'olandese Schouten, settimana la campionessa uscente Martina Carraro.

Un altro argento arriva in campo femminile con Simona Quadarella negli 800 stile. È lotta fino alla fine per l'oro con la russa, naturalizzata francese da quest'anno, Anastasia Kirpicnikova. Bronzo per l’ungherese Kesely.

Ad aprire la seconda giornata la medaglia di Lorenzo Mora.Nei 50 dorso l'azzurro conquista il bronzo ad ex aequo con lo svizzero Bollin. Oro al francese Tomac e argento al tedesco Braunschweig.