Nuoto pinnato: Bollini 1^ nei 50 pinne, si qualifica per Italiani Assoluti

La Domus San Marino Nuoto Pinnato ha schierato 9 atleti al 1° Trofeo Fipsas nella piscina La Marmora di Brescia. Al via 250 atleti, in rappresentanza di 16 squadre. A difendere i colori biancazzurri i Prima Categoria erano impegnati Elena Laglia, Gioele Cremoni, Matteo Cardinali e Maria Bartolini. La prima è riuscita a confermare il proprio personale, nonostante un periodo di stop forzato; hanno invece migliorato il proprio tempo Gioele, Matteo e Maria, che hanno chiuso nella top ten. Nella staffetta i quattro hanno poi conquistato il terzo posto.







Giornata complicata per Maddalena Falcioni, vittima di una errata decisione nei 50 pinne, dove è stata fatta partire nel blocco sbagliato e con un tempo non suo; situazione che l’ha poi condizionata nella gara di 100 pinne. Bella prestazione per Emma Bollini che, nonostante la squalifica per partenza anticipata nei 50 pinne, ha conquistato il 1° posto nei 50 apnea, qualificandosi per gli Italiani Assoluti, ed un secondo posto nei 100 pinne. Francesco Casadei, impegnato in Terza Categoria, ha mantenuto il suo tempo nei 50 e ha dato il meglio di sé nei 100 pinne, migliorando di circa 2 secondi. Anche Federico Fabbri e Camilla Sansovini, reduci dal Covid, sono riusciti a migliorarsi. Il primo ha abbassato il proprio personale nei 50 pinne, avvicinandosi al tempo degli Italiani di categoria, mentre Camilla ha mantenuto il suo miglior tempo nei 50 pinne e ha migliorato la prestazione nei 50 apnea, chiudendo entrambe le gare al 6° posto.

Ora nel mirino ci sono i Campionati Italiani Assoluti, in programma dal 4 al 6 marzo a Lignano.